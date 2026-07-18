ФИФА не станет переносить финал чемпионата мира Испания - Аргентина

Дата публикации: 18-07-2026 11:55

Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует переносить финальный матч чемпионата мира — 2026, несмотря на задымление в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси, вызванное масштабными лесными пожарами на территории Канады. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном изменении места или времени проведения решающей встречи мирового первенства между сборными Испании и Аргентины. Однако в ФИФА дали понять, что подобные слухи не соответствуют действительности и на данный момент никаких изменений в расписании не предусмотрено.

В федерации подчеркнули, что продолжают внимательно следить за экологической обстановкой и качеством воздуха в регионе. При этом организаторы располагают утверждёнными медицинскими и организационными протоколами, которые предусматривают оперативную оценку рисков для здоровья футболистов, официальных лиц и болельщиков. Если ситуация потребует вмешательства, ФИФА сможет принять необходимые меры непосредственно перед матчем или в день его проведения.

Несмотря на сложную экологическую обстановку, текущая позиция руководства мирового футбола остаётся неизменной — оснований для переноса финала чемпионата мира нет.

Таким образом, решающий матч турнира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе в Нью-Джерси (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, а победитель встречи станет чемпионом мира 2026 года.