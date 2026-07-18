Джон Терри обвинил Тухеля в поражении Англии от Аргентины

Дата публикации: 18-07-2026 11:59

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри выступил с жёсткой критикой в адрес главного тренера национальной команды Томаса Тухеля после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира — 2026.

Англичане были близки к выходу в финал, ведя в счёте вплоть до 85-й минуты встречи. Однако в концовке команда пропустила два мяча и уступила со счётом 1:2, завершив борьбу за титул.

По мнению Терри, именно решения немецкого специалиста стали главной причиной неудачи. Бывший защитник признался, что до турнира поддерживал назначение Тухеля, считая его тем тренером, которого не хватало сборной Англии после Гарета Саутгейта. Однако полуфинал полностью изменил его мнение.

«Мы смотрели на Тухеля и говорили, что он именно тот человек, который нам нужен, поскольку чувствовали, что Гарету Саутгейту не хватало качеств для принятия ключевых решений.

Но то, что я увидел в этом полуфинале, — это, пожалуй, одни из худших тактических решений и замен, которые мне когда-либо доводилось видеть в исполнении тренера на крупном турнире. Я глубоко разочарован, и прежде всего — в самом Тухеле.

Согласен с Грэмом Сунессом: не думаю, что Англия показывала выдающуюся игру на протяжении всего турнира, но мы находили способы добиваться результата. Я крайне разочарован решениями, которые тренер принял в этой игре. Считаю, что это его вина на 100%», — заявил Терри в подкасте Sports Uncensored.

Терри подчеркнул, что у него нет претензий к футболистам сборной Англии. По его словам, игроки проявили характер на протяжении всего чемпионата мира, неоднократно добиваясь результата благодаря самоотдаче и индивидуальному мастерству. Именно поэтому, считает бывший капитан «трёх львов», ответственность за упущенную путёвку в финал должна лечь на тренерский штаб во главе с Томасом Тухелем.