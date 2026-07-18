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Активы Мудрика арестованы по решению суда: с украинца требуют более £5 млн

Дата публикации: 18-07-2026 12:02

 

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик стал участником судебного процесса, в рамках которого кипрская компания, владеющая 30% коммерческих прав футболиста, требует от него более 5 млн фунтов стерлингов.

Учредитель JJDS Management Limited Фемис Сагиров сообщил о том, что их иск был удовлетворен, а суд начал поиск и арест активов, принадлежащих 25-летнему игроку:

«Хочу сообщить, что решение об обеспечении иска путем арестов счетов и заморозки активов Мудрика вступило в законную силу и находится на стадии исполнения.

Суд выдал соответствующий ордер и передал его в исполнительную службу для исполнения. Уже удалось установить и арестовать счета Мудрика, на которых находятся средства, достаточные для обеспечения иска», – сообщил бизнесмен.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. В футболке лондонской команды провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов.

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