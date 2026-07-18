«ПСЖ» проявляет интерес к украинскому голкиперу Трубину

Дата публикации: 18-07-2026 12:05

Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру во французской Лиге 1. По информации французских СМИ, 24-летний голкипер вошёл в число кандидатов, которых рассматривает «ПСЖ» для усиления вратарской позиции в нынешнее летнее трансферное окно.

Сообщается, что парижский клуб активизировал поиски нового первого номера после ухода Джанлуиджи Доннаруммы в «Манчестер Сити». Руководство действующего чемпиона Франции не полностью удовлетворено имеющимися вариантами, поэтому продолжает изучать рынок в поисках надёжного голкипера.

Одним из приоритетных кандидатов стал Трубин, который уже несколько сезонов стабильно выступает за «Бенфику» и регулярно вызывается в национальную сборную Украины. В Париже считают, что украинец обладает необходимыми качествами, чтобы побороться за место в основном составе.

По данным источника, в контракте Трубина с португальским клубом прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Однако «Бенфика» не рассчитывает получить столь крупную компенсацию и готова рассмотреть предложения примерно на 20 миллионов евро. Отмечается, что действующее соглашение футболиста рассчитано ещё на два года, что может сыграть важную роль в переговорах между клубами.

Если интерес «ПСЖ» перерастёт в официальное предложение, переход украинского голкипера может стать одной из самых заметных сделок нынешнего трансферного окна. Пока стороны не вступили в финальную стадию переговоров, однако вероятность ухода Трубина из «Бенфики» этим летом продолжает расти.