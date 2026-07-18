Воробьёв подписал пятилетний контракт с «Краснодаром»

Дата публикации: 18-07-2026 22:10

«Краснодар» официально объявил о переходе нападающего Дмитрия Воробьёва из московского «Локомотива». Форвард вернулся в родной клуб, воспитанником академии которого он является, и подписал долгосрочное соглашение.

Как сообщили в пресс-службе «быков», контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2030 года. В новой команде Воробьёв будет выступать под 10-м номером.

В клубе тепло встретили возвращение своего воспитанника, отметив, что за время выступлений в других командах он сумел зарекомендовать себя как один из наиболее результативных нападающих Российской Премьер-Лиги.

«„Краснодар“ и „Локомотив“ оформили трансфер нападающего. Дмитрий подписал контракт с „быками“ до 30 июня 2030 года и будет выступать под номером 10.

Выпускник нашей клубной академии возвращается в родную команду — теперь уже в статусе одного из лучших форвардов чемпионата. Ты дома, Дима. С возвращением!» — говорится в заявлении клуба.

Минувший сезон получился для Воробьёва весьма успешным. В чемпионате России форвард провёл 26 матчей, записав на свой счёт 10 забитых мячей и четыре голевые передачи. Кроме того, в Фонбет Кубке России нападающий сыграл восемь встреч, в которых отличился двумя голами.

Возвращение Воробьёва должно усилить атакующую линию действующих чемпионов России перед стартом нового сезона. В «Краснодаре» рассчитывают, что опытный форвард поможет команде успешно выступить как на внутренней арене, так и в еврокубках.