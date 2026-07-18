«Барселона» поставила ультиматум по трансферу Альвареса

Дата публикации: 18-07-2026 22:18

«Барселона» установила окончательный срок, до которого рассчитывает завершить переговоры по нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу. Как сообщает Marca, если сделка не будет оформлена до 31 июля, каталонский клуб прекратит работу над трансфером аргентинца и сосредоточится на других кандидатах для усиления линии атаки.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже намекал, что клуб не намерен бесконечно ждать решения по одному футболисту. Теперь эта позиция получила конкретные временные рамки: июль станет последним месяцем, в течение которого сине-гранатовые готовы вести переговоры по Альваресу.

При этом руководство «Атлетико» не меняет своей позиции. Генеральный директор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль Марин ранее дал понять, что вопрос продажи одного из лидеров команды даже не рассматривается.

«Мы не намерены продавать Альвареса. Не примем предложение ни на €100 млн, ни на €150 млн, ни на €200 млн», — заявил функционер.

Несмотря на столь жёсткую позицию «матрасников», интерес «Барселоны» к аргентинскому форварду сохраняется. По данным СМИ, сам футболист не исключает смену клуба и ранее выражал желание покинуть «Атлетико», чтобы, как сообщалось, «осуществить мечту». Именно поэтому каталонцы ещё рассчитывают изменить ситуацию в свою пользу до конца месяца.

В минувшем сезоне 26-летний Альварес провёл 49 матчей во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 10 результативными передачами. В настоящее время форвард находится в расположении сборной Аргентины, вместе с которой готовится к финалу чемпионата мира — 2026 против Испании. Решающий матч турнира состоится 19 июля, после чего, как ожидается, ситуация вокруг будущего нападающего может получить новое развитие.