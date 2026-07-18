«Рома» объявила о новом соглашении с Джанлукой Манчини

Дата публикации: 18-07-2026 22:20

«Рома» официально объявила о продлении контракта с центральным защитником Джанлукой Манчини. Новое соглашение с одним из лидеров римской команды рассчитано до лета 2029 года.

О подписании нового договора клуб сообщил на своём официальном сайте. Таким образом, руководство «джаллоросси» подтвердило, что продолжает делать ставку на опытного итальянца, который уже несколько лет является одним из ключевых игроков обороны.

Манчини присоединился к «Роме» в 2019 году и с тех пор стал важной фигурой как на поле, так и в раздевалке команды. За время выступлений в составе римлян защитник провёл 319 матчей во всех турнирах, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами. Для игрока обороны подобная статистика является весьма впечатляющей и подчёркивает его эффективность при подключениях к стандартным положениям.

Минувший сезон также получился для 30-летнего футболиста успешным. Манчини сыграл 45 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи, оставаясь одним из самых стабильных исполнителей команды на протяжении всего сезона.

По итогам чемпионата Италии сезона-2025/26 «Рома» набрала 73 очка, заняла третье место в турнирной таблице Серии А и напрямую квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2026/27. Кроме того, римский клуб дошёл до стадии 1/8 финала Кубка Италии, где завершил борьбу после поражения от «Торино» со счётом 2:3. Новое соглашение с Манчини стало ещё одним шагом клуба в сохранении костяка команды перед стартом нового сезона.