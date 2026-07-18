МОК не планирует наказывать Инфантино после истории с Трампом и Балогуном

Дата публикации: 18-07-2026 22:22

Президент ФИФА Джанни Инфантино, скорее всего, не столкнётся с дисциплинарными мерами со стороны Международного олимпийского комитета после ситуации с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Об этом сообщает The Guardian.

Поводом для обсуждения стала жалоба правозащитной организации FairShare, которая усмотрела нарушение принципа политической нейтральности после сообщений о контактах Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. Ранее стало известно, что американский лидер созвонился с главой ФИФА после удаления Балогуна, а затем дисциплинарный комитет федерации приостановил действие одноматчевой дисквалификации футболиста, позволив ему сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии.

Однако, по информации источника, в МОК не считают ситуацию достаточным основанием для открытия официального расследования. Представители олимпийского движения традиционно стараются не вмешиваться во внутренние вопросы международных спортивных федераций, особенно если предусмотренные ими механизмы рассмотрения подобных дел ещё не исчерпаны.

Дополнительным аргументом против каких-либо санкций стало отсутствие официальных обращений со стороны футбольных структур. Ни УЕФА, ни Королевская бельгийская футбольная федерация не направляли жалоб в адрес Международного олимпийского комитета, что также снижает вероятность дальнейшего разбирательства.

Сам Инфантино ранее подчёркивал, что решение по Балогуну принимал исключительно дисциплинарный комитет ФИФА, а не руководство организации. По его словам, общение с главами государств является обычной частью работы президента международной федерации и не оказывает влияния на деятельность независимых органов.

Как отмечает The Guardian, позиции Инфантино внутри ФИФА остаются очень прочными. По данным издания, более 200 из 211 национальных ассоциаций, входящих в состав организации, направили ему письма поддержки в преддверии очередных президентских выборов, что свидетельствует о высоком уровне доверия к действующему главе мирового футбола.