Гроза сорвала тренировку сборной Испании перед матчем с Аргентиной

Дата публикации: 18-07-2026 22:34

Сборная Испании была вынуждена скорректировать подготовку к финальному матчу чемпионата мира — 2026 против Аргентины. Как сообщает COPE, испанская команда отменила запланированную тренировку из-за неблагоприятных погодных условий в штате Нью-Джерси.

По информации источника, регион, где состоится решающий матч мирового первенства, оказался под угрозой сильных ливней и гроз. Некоторые районы уже накрыла непогода, из-за чего тренерский штаб испанской сборной принял решение отказаться от проведения занятия на открытом воздухе, чтобы не подвергать футболистов лишнему риску.

При этом синоптики отмечают, что ухудшение погоды может иметь и положительный эффект. Ожидаемые осадки и усиление ветра должны способствовать рассеиванию густого дыма, который достиг северо-востока США из-за масштабных лесных пожаров на территории Канады. В последние дни именно качество воздуха стало одной из главных тем вокруг финала чемпионата мира.

Несмотря на сложные погодные условия, организаторы турнира и ФИФА не планируют менять расписание решающей встречи. Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, чемпионат мира — 2026 проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая постарается защитить завоёванный четыре года назад титул.