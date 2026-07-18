Фанаты «Спартака» встретили Соболева оскорбительными кричалками в Суперкубке России

Дата публикации: 18-07-2026 22:36

Во время матча OLIMPBET Суперкубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего гостей Александра Соболева.

Эпизод произошёл по ходу встречи, когда трибуны вновь напомнили форварду о его переходе из «Спартака» в «Зенит». На момент инцидента команда Деяна Станковича вела в счёте 1:0. За развитием событий можно следить в текстовой онлайн-трансляции матча.

Переход Соболева в петербургский клуб летом 2024 года стал одним из самых обсуждаемых трансферов российского футбола. Решение нападающего вызвало неоднозначную реакцию как среди поклонников «Спартака», так и со стороны части болельщиков «Зенита». С тех пор каждое появление форварда в матчах против бывшей команды сопровождается повышенным вниманием трибун.

Напомним, «Зенит» подходит к новому сезону в статусе действующего чемпиона России. В сезоне-2025/26 петербуржцы набрали 68 очков в 30 турах Российской Премьер-лиги и завоевали золотые медали чемпионата.

«Спартак», в свою очередь, завершил прошлый чемпионат на четвёртом месте, набрав 52 очка, однако сумел выиграть Фонбет Кубок России. В Суперфинале турнира красно-белые одолели «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время (4:3 по пенальти), что позволило команде завоевать путёвку в матч за Суперкубок страны.