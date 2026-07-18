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Аморим хочет видеть Хёйбьерга в составе «Милана»

Дата публикации: 18-07-2026 22:39

 

«Милан» продолжает работу над усилением состава в летнее трансферное окно и рассматривает возможность приобретения полузащитника «Марселя» Пьера-Эмиля Хёйбьерга. Об этом сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, кандидатура датского хавбека получила одобрение внутри клуба благодаря его игровым качествам и универсальности. В «Милане» считают, что Хёйбьерг способен идеально вписаться в тактическую модель нового главного тренера команды Рубена Аморима, который уделяет большое внимание интенсивности, дисциплине и работе полузащитников без мяча.

Опыт 30-летнего футболиста также рассматривается как важный фактор. За годы профессиональной карьеры Хёйбьерг успел поиграть в нескольких ведущих европейских чемпионатах и зарекомендовал себя как один из наиболее надёжных игроков своего амплуа.

Полузащитник является воспитанником датского футбола, после чего перебрался в систему мюнхенской «Баварии». В дальнейшем он защищал цвета «Аугсбурга», «Шальке», «Саутгемптона» и лондонского «Тоттенхэма», набрав богатый опыт выступлений в Бундеслиге и английской Премьер-лиге.

Летом 2024 года Хёйбьерг перешёл в «Марсель» на правах аренды из «Тоттенхэма». После успешного сезона французский клуб воспользовался возможностью оформить полноценный трансфер игрока, подписав с ним контракт до лета 2028 года.

Пока стороны не приступили к официальным переговорам, однако интерес «Милана» к датскому полузащитнику считается предметным. В ближайшие недели руководство итальянского клуба может активизировать работу над сделкой, если Хёйбьерг останется одним из приоритетных вариантов для усиления средней линии перед стартом нового сезона.

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