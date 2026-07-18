«Астон Вилла» приняла предложение «Челси» по Роджерсу

Дата публикации: 18-07-2026 22:41

Лондонский «Челси» достиг принципиальной договорённости с «Астон Виллой» о переходе полузащитника Моргана Роджерса. Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, бирмингемский клуб принял предложение «синих» в размере 117 миллионов фунтов стерлингов (около 137 миллионов евро). Теперь сторонам остаётся завершить оформление документов, после чего трансфер будет официально подтверждён.

Сообщается, что сам Роджерс также согласовал условия сотрудничества с «Челси». Английский полузащитник подпишет контракт сроком на шесть лет, при этом соглашение будет содержать опцию автоматического продления ещё на один сезон. Уже в ближайший понедельник футболист должен пройти медицинское обследование перед подписанием всех необходимых документов.

Для «Челси» этот трансфер станет одним из крупнейших за последние годы. Лондонский клуб давно следил за прогрессом 23-летнего хавбека и видел в нём одного из ключевых кандидатов для усиления атакующей линии.

Минувший сезон стал лучшим в карьере Роджерса. В составе «Астон Виллы» он принял участие в 55 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 14 голов и 12 результативных передач. Благодаря яркой игре полузащитник привлёк внимание ведущих клубов английской Премьер-лиги.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро, однако «Челси» пришлось значительно превысить эту сумму, чтобы убедить «Астон Виллу» расстаться с одним из своих лидеров. Если сделка будет завершена в ближайшие дни, переход Роджерса станет одним из самых дорогих трансферов летнего окна 2026 года.