A Bola назвала главные разочарования чемпионата мира - 2026

Дата публикации: 18-07-2026 22:45

Португальское издание A Bola составило рейтинг футболистов, которые, по мнению редакции, не сумели оправдать ожидания на чемпионате мира — 2026. В список вошли 23 игрока, среди которых немало мировых звёзд, включая Криштиану Роналду, Неймара, Деклана Райса, Джамала Мусиалу и Бруну Фернандеша.

Наибольшее представительство в перечне получили футболисты сборной Германии — сразу четыре игрока. В список попали Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Лерой Зане и Мануэль Нойер. По три представителя имеют Португалия (Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва), Бразилия (Габриэль Магальяйнс, Неймар, Рафинья) и Турция (Оркун Кёкчю, Кенан Йылдыз, Арда Гюлер).

Также в рейтинг вошли Фернандо Муслера и Федерико Вальверде (оба — Уругвай), Йошко Гвардиол (Хорватия), Пьеро Инкапье (Эквадор), Сон Хын Мин (Южная Корея), Деклан Райс (Англия), Скотт Мактоминей (Шотландия), Антуан Семеньо (Гана), Виктор Дьёкереш (Швеция) и Жереми Доку (Бельгия).

По мнению авторов рейтинга, именно эти футболисты не смогли показать тот уровень игры, которого от них ожидали болельщики и специалисты. Многие из них подходили к турниру в статусе лидеров своих национальных команд, однако не сумели оказать решающего влияния на результаты сборных.

Чемпионат мира — 2026 подходит к своему завершению. Финальный матч между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы дошли до решающей встречи без единого поражения и пропустили лишь один мяч в основное время, тогда как аргентинцы постараются защитить титул чемпионов мира, завоёванный в 2022 году.