Стало известно, где Головин хочет продолжить карьеру после «Монако»

Дата публикации: 19-07-2026 15:40

Полузащитник «Монако» Александр Головин в случае ухода из французского клуба хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает L'Équipe, уточняя, что именно этот вариант является приоритетным для российского футболиста.

По данным источника, 30-летний хавбек пока не принял окончательного решения о своём будущем и остаётся игроком «Монако». Однако если вопрос о смене клуба всё же встанет, то переезд в Саудовскую Про-лигу станет для него наиболее привлекательным сценарием.

Интерес к Головину со стороны клубов из Саудовской Аравии ранее подтверждал и Foot Mercato. Кроме того, в числе претендентов на полузащитника назывался петербургский «Зенит», который продолжает следить за ситуацией вокруг одного из лидеров сборной России.

Несмотря на появляющиеся слухи, контракт Головина с «Монако» остаётся долгосрочным — действующее соглашение рассчитано до июня 2029 года. Это означает, что потенциальному покупателю придётся вести переговоры с французским клубом и, вероятно, заплатить значительную сумму за трансфер.

Накануне российский полузащитник напомнил о своих игровых качествах, отметившись результативным действием в предсезонном матче «Монако». Кроме того, в самом клубе высоко оценивают мастерство Головина — ранее представители команды поставили его технике максимальную оценку 10 из 10, подчеркнув высокий уровень исполнительского мастерства россиянина.