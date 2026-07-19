Дешам покинул сборную Франции: федерация опубликовала прощальное заявление

Дата публикации: 19-07-2026 15:44

Сборная Франции официально завершила эпоху Дидье Дешама. Матч за третье место чемпионата мира — 2026 против Англии, завершившийся поражением французов со счётом 4:6, стал последним для 57-летнего специалиста на посту главного тренера национальной команды. После игры Французская футбольная федерация (FFF) выступила с благодарственным заявлением, отметив огромный вклад наставника в развитие сборной.

Дешам возглавлял французскую команду с 2012 года и за это время провёл у её руля 185 матчей, одержав 122 победы, при 32 ничьих и 33 поражениях. Под его руководством Франция выиграла чемпионат мира 2018 года, стала победителем Лиги наций, а также дошла до финалов Евро-2016 и чемпионата мира 2022 года, завоевав серебряные медали обоих турниров.

В официальном обращении федерация подчеркнула, что Дешам сумел вернуть национальной команде статус одного из мировых лидеров, привил ей культуру побед и оставил после себя наследие, которое будет служить ориентиром для следующих поколений.

«Французская футбольная федерация приветствует и благодарит главного тренера национальной сборной Дидье Дешама за выдающуюся работу, проделанную во главе сборной Франции с 2012 года.

Дидье Дешам олицетворял требовательность, дисциплину, чувство единства и любовь к синей футболке сборной. За 14 лет под его руководством сборная Франции вернула себе авторитет, уважение и любовь болельщиков, неизменно оставаясь на высочайшем мировом уровне.

Помимо проведённых матчей и многочисленных побед, Дешам сумел привить команде культуру высоких результатов и ответственности, способствовал раскрытию многих игроков и укрепил связь между национальной командой и французскими болельщиками.

Федерация выражает ему безграничную признательность. Спасибо, Дидье!» — говорится в заявлении FFF.

Дешам занимает особое место в истории французского футбола не только как тренер, но и как игрок. В качестве капитана он привёл сборную к победам на чемпионате мира 1998 года и Евро-2000, а спустя два десятилетия вновь сделал Францию сильнейшей командой мира уже в роли наставника. Теперь национальную команду ждёт новый этап развития, тогда как имя Дидье Дешама навсегда останется среди величайших фигур в истории французского футбола.