ФИФА заработала рекордные $15 млрд на чемпионате мира - 2026

Дата публикации: 19-07-2026 15:48

Чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым успешным турниром в истории Международной федерации футбола (ФИФА) с финансовой точки зрения. Как сообщает The Guardian, по итогам мирового первенства организация получила 15 миллиардов долларов дохода, что значительно превысило первоначальные ожидания.

Изначально в ФИФА рассчитывали заработать около 11 миллиардов долларов, однако фактическая выручка оказалась почти на 4 миллиарда выше прогнозируемой. Такой результат стал новым рекордом для организации и подтвердил высокий коммерческий потенциал крупнейшего футбольного турнира планеты.

По данным источника, основной вклад в рост доходов внесли продажи билетов на матчи чемпионата мира. Существенную роль сыграл и рынок их официальной перепродажи. ФИФА получает комиссионное вознаграждение в размере 15% как с покупателя, так и с продавца, благодаря чему объём поступлений значительно увеличился по сравнению с первоначальными расчётами.

Ещё одним важным источником прибыли стали программы гостеприимства (hospitality), включающие VIP-пакеты, корпоративные предложения и премиальные сервисы для зрителей. Именно доходы от продажи билетов и услуг гостеприимства позволили федерации значительно превысить запланированные финансовые показатели.

Тем временем чемпионат мира подходит к своему завершению. Уже 19 июля состоится финальный матч турнира, в котором за главный трофей мирового футбола поспорят сборные Испании и Аргентины. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.