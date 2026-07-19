«Милан» следит за Фоденом и готовит громкий трансфер

Дата публикации: 19-07-2026 15:51

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден оказался в сфере интересов итальянского «Милана». Как сообщает Tuttosport, руководство «россонери» рассматривает английского футболиста в качестве одной из главных целей на трансферном рынке и внимательно следит за развитием ситуации вокруг игрока.

По информации источника, возможность оформления столь громкого перехода напрямую зависит от будущего лидера миланцев Рафаэла Леау. В клубе понимают, что приобрести Фодена будет крайне сложно без серьёзного финансового поступления, поэтому реализация сделки возможна лишь в случае продажи португальского нападающего до закрытия летнего трансферного окна.

Отмечается, что руководство «Милана» уже прорабатывает различные варианты потенциального трансфера, чтобы быть готовым к возможному уходу Леау. В клубе считают Фодена футболистом, который способен усилить атакующую линию команды и стать одной из ключевых фигур в новом проекте.

В то же время переговоры находятся на предварительной стадии, а конкретных предложений в адрес «Манчестер Сити» пока не поступало. Итальянский клуб продолжает анализировать финансовые возможности и оценивает перспективы сделки, которая может стать одной из самых громких в нынешнее летнее трансферное окно.

Фоден является воспитанником академии «Манчестер Сити» и уже несколько сезонов остаётся одним из ведущих игроков английского клуба. Однако неопределённость вокруг его будущего продолжает привлекать внимание европейских грандов, а «Милан» намерен воспользоваться ситуацией, если получит необходимые средства после возможной продажи Рафаэла Леау.