Сборной Аргентины разрешили вновь показать баннер о Мальвинских островах

Дата публикации: 19-07-2026 15:53

Сборная Аргентины получила разрешение от ФИФА и представителей американской администрации на повторную демонстрацию символики, связанной с Мальвинскими (Фолклендскими) островами, в случае победы над Испанией в финале чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает Sky News.

Согласно информации источника, речь идёт о возможности вновь показать баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвинские острова — аргентинские»), который футболисты уже демонстрировали после полуфинальной победы над сборной Англии. Тогда аргентинцы выиграли со счётом 2:1, а акция вызвала широкий общественный резонанс.

Официальную позицию принимающей стороны озвучил исполнительный директор рабочей группы Белого дома по организации чемпионата мира — 2026 и советник администрации президента США Дональда Трампа Эндрю Джулиани. По его словам, американские власти не намерены ограничивать подобные действия, если они соответствуют законодательству США.

«Мы верим в наши права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США. Думаю, финал будет невероятным. Что касается возможности делать подобные заявления, то у них есть такая возможность в Соединённых Штатах Америки», — приводит слова Джулиани корреспондент Sky News Роб Харрис.

Таким образом, в случае победы над Испанией аргентинские футболисты смогут вновь провести аналогичную акцию без опасений санкций со стороны организаторов турнира. Сообщается, что соответствующее согласование было получено как от ФИФА, так и от представителей принимающей стороны.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Победитель получит главный трофей мирового футбола.