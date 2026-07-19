Лионель Месси признан лучшим игроком ЧМ-2026 ещё до финала

Дата публикации: 19-07-2026 15:56

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» чемпионата мира — 2026 независимо от результата финального матча против Испании. Об этом сообщает аккаунт The Touchline в социальной сети X.

По информации источника, соответствующее решение было принято на заседании технического комитета Международной федерации футбола (ФИФА), где обсуждались индивидуальные награды, которые будут вручены по окончании мирового первенства. Отмечается, что выступление аргентинского капитана на протяжении всего турнира было признано лучшим, поэтому исход финала не повлияет на выбор лауреата.

На нынешнем чемпионате мира Месси демонстрировал выдающуюся результативность. В семи проведённых матчах 39-летний форвард записал на свой счёт восемь забитых мячей и четыре голевые передачи, став одним из главных творцов выхода сборной Аргентины в финал.

Если информация подтвердится, эта награда станет для Месси уже третьим «Золотым мячом» чемпионата мира. Ранее аргентинец признавался лучшим игроком турнира по итогам мировых первенств 2014 и 2022 годов, что является уникальным достижением в истории футбола.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. После завершения встречи ФИФА официально объявит обладателей индивидуальных наград турнира. Стоит отметить, что на данный момент информация о досрочном решении в пользу Месси основана на сообщении The Touchline и не получила официального подтверждения со стороны ФИФА.