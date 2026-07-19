Испания – Аргентина. Прогноз на финал чемпионата мира 2026 19 июля

Дата публикации: 19-07-2026 16:00

19 июля на легендарном стадионе Метлайф в Нью-Джерси состоится долгожданный финальный матч чемпионата мира по футболу. В решающем противостоянии сойдутся национальные сборные Испании и Аргентины. Это событие обещает стать настоящим украшением турнира и приковывает огромное внимание болельщиков по всему миру. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени, так что поклонники игры миллионов уже с нетерпением ожидают этот футбольный вечер.

Испания

Испанская сборная под руководством Луиса де ла Фуэнте заметно преобразилась и вернулась к тем временам, когда испанцы доминировали в мировом футболе, напоминая о легендарном периоде 2008-2012 годов. После успешных выступлений в Лиге Наций-2022 и особенно после победы на Евро-2024 было ощущение спада, ведь требования и ожидания болельщиков всегда на высочайшем уровне. На этом чемпионате мира Испания преподнесла болельщикам немало эмоций: начало оказалось для них не слишком удачным - в стартовом туре команда не смогла пробить оборону Кабо-Верде и ограничилась неожиданной ничьей. Однако эта неудача только закалила характер футболистов. В дальнейшем испанцы действовали уверенно, забивали красиво и почти не пропускали. Только на стадии четвертьфинала возникли серьезные трудности в матче против сборной Бельгии, где всё решилось на последних минутах-2:1. В полуфинале, где соперником была Франция, матч определила серия событий: спорный пенальти, заработанный Ямалем, стал отправной точкой для триумфа "красной фурии". Французы так и не сумели поразить ворота Унаи Симона, а испанцы вновь продемонстрировали свою силу комбинационной игры, организовав второй мяч и уверенно вышли в финал крупного мирового турнира, ещё раз подтвердив статус одного из флагманов европейского футбола.

Аргентина

Сборная Аргентины подходила к этому мундиалю в статусе обладателя практически всех возможных трофеев последних лет. Помимо долгожданного золота чемпионата мира 2022 года в Катаре, аргентинцы дважды подряд побеждали и на Копа Америка, доказывая своё превосходство на южноамериканском континенте. Естественно, команда под руководством Лионеля Скалони и с Лионелем Месси в составе мечтала подтвердить свои амбиции, сразившись за очередное чемпионство. Групповой этап не принес больших проблем - аргентинцы одержали яркие победы. Однако в плей-офф конкуренция возросла, пришлось показывать выдержку, характер и волю к победе. В стыковых матчах команда с трудом обыграла Кабо-Верде и Египет, а далее прошла Швейцарию, порой добывая победы в дополнительные минуты. Самым драматичным стало полуфинальное противостояние с Англией: до 85-й минуты аргентинцы уступали 0:1, но два гениальных ассиста от Лионеля Месси позволили им совершить впечатляющий камбэк и выиграть 2:1, проявив чемпионский характер в самый нужный момент.

Статистика личных встреч

История противостояния между сборными насчитывает семь очных поединков. Испанцы одержали четыре победы при трех поражениях. Впрочем, единственный официальный матч, состоявшийся на чемпионате мира-1966, завершился в пользу Аргентины. Таким образом, оба коллектива знают вкус побед и не раз сознательно шли навстречу друг другу в ответственных играх.

Вероятные стартовые составы

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Баэна, Оярсабаль.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Макаллистер, Энцо Фернандес, Месси, Хулиан Альварес.

Прогноз

Букмекерские конторы реально оценивают силы команд и считают шансы европейцев немного выше. Испания впечатляет разнообразием нападения и умением контролировать ход матча. Однако Аргентина не менее опасна, обладая лидерскими качествами и держа в составе таких великих игроков, как Месси, способных решить исход противостояния в любой момент. Для тех, кто делает ставки, оптимальным вариантом будет ставка с нулевой форой на успех Ямаля и его партнеров по Испании - коэффициент 1,60. Ожидается упорная, красивая борьба, где мелочи могут стать решающими. Финал обязательно подарит зрителям непередаваемые эмоции, ведь обе сборные заслужили право сыграть в главном матче четырехлетия!