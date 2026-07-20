Испания в овертайме обыграла Аргентину и стала чемпионом мира-2026

Дата публикации: 20-07-2026 01:12

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу 2026 года, обыграв в финале действующего обладателя титула — сборную Аргентины. Решающий матч мирового первенства, состоявшийся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), завершился победой испанцев со счётом 1:0 после дополнительного времени.

Основное время встречи прошло в напряжённой борьбе, однако ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника. Судьба мирового титула решилась уже в овертайме, где ключевым эпизодом стало удаление полузащитника аргентинцев Энцо Фернандеса. На 90+3-й минуте футболист получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Испания сумела воспользоваться численным преимуществом. На 106-й минуте нападающий Ферран Торрес оказался в нужном месте и отправил мяч в сетку ворот Аргентины, забив единственный и победный гол финального поединка.

До финала команда Луиса де ла Фуэнте уверенно прошла путь через плей-офф, одолев в полуфинале сборную Франции со счётом 2:0. Аргентина, в свою очередь, в напряжённом полуфинальном матче оказалась сильнее Англии — 2:1, однако защитить чемпионский титул четырёхлетней давности ей не удалось.

Таким образом, сборная Испании завоевала главный трофей мирового футбола и стала чемпионом мира 2026 года, завершив турнир победой над одним из главных фаворитов соревнований. Аргентина завершила чемпионат в статусе серебряного призёра, а бронзовые медали ранее достались сборной Англии, победившей Францию в матче за третье место со счётом 6:4.