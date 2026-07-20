В Нью-Джерси требуют долю от продажи фрагментов поля финала ЧМ-2026

Дата публикации: 20-07-2026 01:40

Власти американского штата Нью-Джерси выступили против намерения Международной федерации футбола (ФИФА) продавать фрагменты газона стадиона «Метлайф» после финального матча чемпионата мира — 2026. Как сообщает Daily Mail, представители администрации губернатора считают, что часть доходов от этой инициативы должна достаться налогоплательщикам штата.

По словам представителя губернатора Мики Шеррилл, именно власти Нью-Джерси выделили миллионы долларов на замену покрытия арены перед мировым первенством, поэтому жители штата имеют право на часть прибыли от его дальнейшей реализации.

«Как уже говорила губернатор, Нью-Джерси заплатил миллионы долларов за покрытие стадиона, и налогоплательщики штата должны получить долю от выручки», — заявил представитель администрации губернатора.

Ранее ФИФА объявила о начале продажи памятных фрагментов газона, использованного во время финала чемпионата мира. Базовая стоимость одного такого сувенира составляет 450 долларов, тогда как эксклюзивные варианты оцениваются вплоть до 3000 долларов.

Резкую критику в адрес организации также высказал член законодательного собрания Нью-Джерси Майк Инганаморт, который назвал подобную продажу незаконной и призвал администрацию штата добиваться судебного запрета на реализацию покрытия.

В ответ представители ФИФА заявили, что большая часть средств, вырученных от продажи фрагментов поля, поступит в региональный организационный комитет турнира. По словам федерации, сама ФИФА получит лишь номинальные роялти, а не основную прибыль от проекта.

Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины состоялся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, где испанская команда одержала победу со счётом 1:0 и завоевала титул чемпионов мира.