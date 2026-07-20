Сын Марадоны назвал Ямаля наследником Месси

Дата публикации: 20-07-2026 01:45

Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны Диего Марадона-младший поделился мнением о стремительном прогрессе вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. По его словам, молодой испанец является главным наследником Лионеля Месси, однако до уровня восьмикратного обладателя «Золотого мяча» ему ещё предстоит пройти долгий путь.

Марадона-младший отметил, что уже несколько лет внимательно следит за выступлениями Ямаля и считает его футболистом с уникальным талантом. При этом он убеждён, что сравнения с Месси пока преждевременны, поскольку аргентинец остаётся эталоном мирового футбола.

«Ламин — наследник Месси. Речь о чемпионе, о предопределённом игроке. Полтора года назад я смотрел его почти каждое воскресенье — он с другой планеты. В 19 лет кажется, что он играет на профессиональном уровне как минимум 10. Но я правда не думаю, что он превзойдёт Месси. Будем надеяться, пройдёт ещё много лет, прежде чем Месси передаст эстафету», — приводит слова Марадоны-младшего Mundo Deportivo.

Ямаль подошёл к финалу чемпионата мира — 2026 в статусе одного из лидеров сборной Испании. На турнире 19-летний вингер принял участие в семи матчах и отметился одним забитым мячом, внеся свой вклад в выход команды в решающий матч мирового первенства.

Что касается Месси, капитан сборной Аргентины вновь подтвердил свой высочайший уровень. За семь встреч чемпионата мира он записал на свой счёт восемь голов и четыре результативные передачи, став одним из главных претендентов на звание лучшего игрока турнира.



