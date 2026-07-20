Юрген Клопп объявил о скором начале работы со сборной Германии

Дата публикации: 20-07-2026 01:48

Немецкий специалист Юрген Клопп подтвердил, что в ближайшее время официально станет новым главным тренером сборной Германии. По словам 59-летнего наставника, объявление о его назначении ожидается уже в течение нескольких дней.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Magenta TV, Клопп впервые публично подтвердил информацию о скором начале работы с национальной командой.

«Мы уже не так далеки от того, чтобы объявить об этом. В идеале в ближайшие несколько дней», — сказал Клопп.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что специалист подпишет контракт с Немецким футбольным союзом (DFB) во Франкфурте 24 июля. По информации источников, соглашение будет рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года, а главной задачей нового наставника станет возвращение сборной Германии в число главных претендентов на победу на крупнейших международных турнирах.

До назначения в национальную команду Клопп с 2025 года занимал должность директора по международным связям компании Red Bull. Его действующий контракт с корпорацией рассчитан до конца 2029 года, однако ожидается, что стороны урегулируют все вопросы, связанные с переходом специалиста в сборную Германии.

Наибольших успехов в тренерской карьере Клопп добился во главе «Ливерпуля», которым руководил с 2015 по 2024 год. Под его руководством английский клуб выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а сам немецкий специалист зарекомендовал себя как один из сильнейших тренеров современности.