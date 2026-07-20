Трамп: Я всегда любил Роналду и Месси

Дата публикации: 20-07-2026 01:55

Президент США Дональд Трамп поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, а также вспомнил легендарного бразильца Пеле. В интервью Fox Sports американский лидер назвал всех троих выдающимися футболистами и отметил, что ему посчастливилось лично наблюдать за игрой Короля футбола.

По словам Трампа, он одинаково высоко оценивает достижения Месси и Роналду, однако не забывает и о Пеле, которого видел во времена его выступлений за американский клуб «Космос».

«Месси великолепен, Роналду тоже великолепен. И мне не хочется это говорить, но я видел Пеле, когда он играл за «Космос». Я имел возможность посмотреть, как играет Пеле. Это великолепные игроки. Есть и другие. Эту информацию я получаю от сына, мой сын Бэррон — большой фанат футбола. Здесь действительно играет много невероятных футболистов, но прямо сейчас, если смотреть объективно…

Я всегда любил Роналду, всегда любил Месси. Я совсем недавно встречался с Месси, а с Криштиану я знаком уже давно. У них довольно хорошая жизнь — гораздо более простая, чем у меня, если честно!» — сказал Трамп.

Президент США также отметил, что интерес к мировому футболу ему помогает поддерживать сын Бэррон, который является большим поклонником этого вида спорта и регулярно делится своим мнением о ведущих игроках.

На момент интервью Лионель Месси продолжал борьбу за титул чемпиона мира. Капитан сборной Аргентины принимал участие в финальном матче чемпионата мира — 2026 против Испании. Криштиану Роналду, в свою очередь, завершил выступление на турнире ещё на стадии 1/8 финала, когда сборная Португалии выбыла из борьбы за трофей.