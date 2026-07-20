Де ла Фуэнте вошёл в историю, став вторым испанским тренером — чемпионом мира

Дата публикации: 20-07-2026 02:03

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вписал своё имя в историю мирового футбола, став лишь вторым испанским специалистом, которому удалось привести национальную команду к победе на чемпионате мира.

В финале мирового первенства 2026 года испанцы обыграли действующих чемпионов мира — сборную Аргентины — со счётом 1:0. Судьба встречи решилась в дополнительное время, когда на 106-й минуте победный мяч забил нападающий Ферран Торрес.

До де ла Фуэнте подобного успеха добивался только Висенте дель Боске. Под его руководством сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира в 2010 году, победив в финале команду Нидерландов. Тогда единственный гол также был забит в дополнительное время — на 116-й минуте отличился Андрес Иньеста, принёсший испанцам исторический титул.

Спустя 16 лет «Фурия Роха» вновь поднялась на вершину мирового футбола. Команда Луиса де ла Фуэнте провела уверенный турнир, а в решающем матче сумела сломить сопротивление сборной Аргентины, которая приехала на чемпионат мира в статусе действующего победителя.

Для аргентинцев поражение означало завершение чемпионской эпохи. Команда Лионеля Месси не сумела защитить титул, завоёванный на мировом первенстве 2022 года, и завершила турнир с серебряными медалями, тогда как сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.