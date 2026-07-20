Испания установила уникальный рекорд чемпионатов мира после победы на ЧМ-2026

Дата публикации: 20-07-2026 02:06

Сборная Испании не только завоевала титул чемпиона мира 2026 года, но и установила уникальное достижение, которого прежде не удавалось добиться ни одной команде в истории мировых первенств.

В финальном матче турнира команда Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время обыграла сборную Аргентины со счётом 1:0. Победу испанцам принёс точный удар Феррана Торреса на 106-й минуте, позволивший «Фурии Рохе» во второй раз стать сильнейшей сборной планеты.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, по ходу чемпионата мира испанская команда пропустила всего один мяч в восьми матчах. Это лучший показатель среди всех чемпионов мира за всю историю проведения турнира и новый абсолютный рекорд мировых первенств.

До нынешнего достижения рекорд принадлежал сразу трём сборным. По два гола на победных чемпионатах мира пропускали Испания в 2010 году, Италия в 1990 году и Франция в 1998 году. Однако команде де ла Фуэнте удалось превзойти и этот выдающийся результат.

Надёжная игра в обороне стала одной из главных составляющих успеха испанской сборной на турнире. На протяжении всего чемпионата команда практически не допускала ошибок у своих ворот, а в финале сумела сдержать атаку действующих чемпионов мира во главе с Лионелем Месси.

Победа над Аргентиной принесла Испании не только второй титул чемпиона мира в истории, но и позволила навсегда вписать своё имя в статистические летописи мирового футбола благодаря беспрецедентной оборонительной надёжности на протяжении всего турнира.