Мбаппе с 10 голами завоевал «Золотую бутсу» ЧМ-2026

Дата публикации: 20-07-2026 02:09

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года, который проходил в США, Канаде и Мексике. Форвард завершил турнир с 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в восьми матчах, завоевав престижную награду «Золотая бутса».

Несмотря на то что французская сборная не сумела завоевать медали, уступив Англии в матче за третье место со счётом 4:6, Мбаппе провёл выдающийся турнир и уверенно возглавил список лучших снайперов мирового первенства. Особенно ярко форвард проявил себя в игре за бронзу, оформив дубль и до последнего сохраняя интригу в противостоянии.

Обладателем «Серебряной бутсы» стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Легендарный нападающий записал на свой счёт восемь голов и четыре результативные передачи в восьми встречах, сыграв ключевую роль в выходе своей команды в финал мирового первенства.

Третью строчку в списке лучших бомбардиров разделили сразу два футболиста. По семь мячей на турнире забили полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем и нападающий национальной команды Норвегии Эрлинг Холанд, также вошедшие в число самых результативных игроков чемпионата мира.

Главный трофей турнира достался сборной Испании, которая в финальном матче одолела Аргентину со счётом 1:0 после дополнительного времени. Победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес, принеся «Фурии Рохе» второй титул чемпиона мира в истории. Бронзовые медали завоевала сборная Англии, в сверхрезультативном матче за третье место победившая Францию со счётом 6:4.