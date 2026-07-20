Болельщики освистали Трампа и Инфантино на церемонии награждения ЧМ-2026

Дата публикации: 20-07-2026 02:11

После завершения финального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино были освистаны болельщиками во время церемонии награждения. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков, присутствующий на стадионе.

Решающий матч мирового первенства прошёл на арене «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и завершился победой сборной Испании со счётом 1:0 после дополнительного времени. Главным арбитром встречи работал словенец Славко Винчич.

По ходу игры Дональд Трамп и Джанни Инфантино находились на трибунах стадиона, а после финального свистка вышли на поле для участия в официальной церемонии награждения. Именно в этот момент трибуны встретили их громким свистом.

Сборная Испании благодаря победному голу Феррана Торреса на 106-й минуте завоевала второй в своей истории титул чемпионов мира. Аргентина, владевшая мировым титулом с 2022 года, завершила турнир с серебряными медалями.

Бронзовым призёром чемпионата мира стала сборная Англии, которая в матче за третье место одержала яркую победу над Францией со счётом 6:4, завершив турнир на третьей позиции.