Дата публикации: 20-07-2026 02:14

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира 2026 года, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0 после дополнительного времени. Решающий матч прошёл 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), а судьбу главного трофея мирового футбола решил единственный гол в овертайме.

Основное время встречи завершилось без забитых мячей. Победу испанской команде на 106-й минуте принёс нападающий Ферран Торрес, который отправил мяч в ворота аргентинцев и обеспечил «Фурии Рохе» второй титул чемпиона мира в истории.

После окончания финала были объявлены обладатели индивидуальных наград турнира. Лучшим игроком чемпионата мира — 2026 был признан полузащитник сборной Испании Родри, ставший одним из ключевых футболистов команды Луиса де ла Фуэнте на протяжении всего турнира.

Решение оказалось неожиданным для многих. Перед финальной встречей большинство аналитиков и букмекеров считали главным претендентом на «Золотой мяч» капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. По оценкам букмекерских компаний, вероятность получения награды аргентинцем достигала 95%, тогда как шансы Родри оценивались менее чем в 1%.

Несмотря на высокую результативность Месси и выход Аргентины в финал, индивидуальная награда в итоге досталась испанскому полузащитнику, который внёс огромный вклад в исторический успех своей команды. Победа Испании на чемпионате мира и признание Родри лучшим игроком турнира стали одними из главных итогов мирового первенства 2026 года.



