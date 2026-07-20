Дата публикации: 20-07-2026 17:48

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира — 2026 после финального матча против Аргентины. Бывший обладатель «Золотого мяча» посетил решающую встречу турнира и поделился впечатлениями в социальных сетях.

После финального свистка Шевченко опубликовал фотографию со стадиона «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, где проходил матч. На игру президент УАФ пришёл вместе со своим сыном Кристианом Шевченко, который выступает за молодёжные сборные Украины.

«Поздравляю сборную Испании с победой в финале чемпионата мира — 2026 по футболу!» — написал Шевченко в своих социальных сетях.

Финальная встреча завершилась победой испанской команды со счётом 1:0 после дополнительного времени. Единственный мяч на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес, который принёс команде Луиса де ла Фуэнте второй титул чемпионов мира в истории.

Для сборной Испании это чемпионство стало историческим. Впервые «Фурия Роха» выиграла мировое первенство в 2010 году, а теперь вновь поднялась на вершину мирового футбола. К триумфу на чемпионате мира испанцы подошли в статусе действующих чемпионов Европы, выиграв Евро-2024, что позволило им оформить один из самых успешных периодов в истории национальной команды.