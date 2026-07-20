Мбаппе первым в истории дважды выиграл «Золотую бутсу» чемпионата мира

Дата публикации: 20-07-2026 17:55

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе завершил чемпионат мира — 2026 в статусе лучшего бомбардира турнира и установил сразу несколько исторических достижений. Нападающий забил 10 мячей в восьми матчах, став обладателем «Золотой бутсы» мирового первенства.

Как сообщает статистический портал Opta, француз стал первым футболистом в истории, которому удалось дважды выиграть награду лучшему снайперу чемпионата мира. Приз «Золотая бутса» вручается с мирового первенства 1982 года, однако до Мбаппе никому не удавалось завоевать его дважды.

На этом достижения форварда не закончились. С десятью голами и четырьмя результативными передачами Мбаппе стал самым эффективным игроком турнира по системе «гол+пас», набрав 14 результативных действий и опередив всех конкурентов.

Ещё одним выдающимся достижением стало общее количество голов француза на чемпионатах мира. После завершения турнира на счету Мбаппе теперь 22 забитых мяча на мировых первенствах — это новый абсолютный рекорд в истории соревнований.

Несмотря на индивидуальные успехи своего лидера, сборная Франции завершила чемпионат без медалей. В матче за третье место команда уступила Англии со счётом 4:6, а чемпионом мира стала сборная Испании, которая в финале в дополнительное время обыграла Аргентину — 1:0. Победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес, принеся испанцам второй мировой титул в истории.