Холанд рассказал, какие мемы о себе считает самыми смешными

Дата публикации: 20-07-2026 17:58

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал, как относится к многочисленным мемам, появившимся в интернете во время чемпионата мира — 2026. Форвард признался, что по ходу турнира практически не пользовался телефоном, однако после его завершения с удовольствием посмотрел самые популярные шутки с собственным участием.

По словам норвежца, некоторые вирусные ролики и изображения действительно заставили его смеяться. Особенно Холанд выделил мем, в котором он сидит за столом, ест и неожиданно пугается самого себя, а также многочисленные публикации, связанные с ним и вингером сборной Бразилии Винисиусом Жуниором.

«Мемы просто сумасшедшие, их очень много. Есть этот мем, где я сижу ем и пугаюсь самого себя. Он очень смешной. Ещё мемы про меня и Вини. Их так много. Беру телефон, открываю — и мне постоянно попадаются мемы. Это очень смешно», — сказал Холанд в видео на своём YouTube-канале.

Чемпионат мира — 2026 стал историческим для сборной Норвегии. Команда впервые за долгое время сумела добиться столь серьёзного успеха на мировом первенстве, дойдя до стадии 1/4 финала. Лишь в дополнительное время норвежцы уступили сборной Англии со счётом 1:2, завершив своё выступление на турнире.

Сам Холанд провёл яркий чемпионат мира и подтвердил статус одного из лучших нападающих планеты. За время турнира форвард забил семь мячей, войдя в число лучших бомбардиров мирового первенства и став одним из главных героев успешного выступления норвежской сборной.