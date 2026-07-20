Трамп: ЧМ-2026 превзошёл все предыдущие турниры ФИФА

Дата публикации: 20-07-2026 18:02

Президент США Дональд Трамп подвёл итоги чемпионата мира по футболу 2026 года, отметив высокий уровень организации турнира и рекордный интерес со стороны болельщиков. По словам американского лидера, мировое первенство стало одним из самых масштабных спортивных событий в истории.

Чемпионат мира впервые принимали сразу три страны — США, Канада и Мексика. За время турнира матчи посетили почти семь миллионов зрителей, что стало новым рекордом посещаемости в истории мировых первенств.

Трамп подчеркнул, что масштабы турнира превзошли все ожидания, а также поблагодарил президента ФИФА Джанни Инфантино и его команду за проделанную работу.

«Ничего подобного не случалось ранее с любыми мероприятиями, включая футбол или американский футбол, как бы это ни называть. Считаю, что это было невероятно. Это оказалось в четыре раза масштабнее любого события Международной федерации футбола. А фактически, как мне доложили сегодня, — примерно в пять раз.

Мы гордимся нашей страной. Гордимся проделанной всеми работой.

Мы поздравляем Джанни Инфантино и его команду с выдающейся работой. Это одно из величайших событий в истории, которые когда-либо проводились. Мы рады, что всё прошло успешно. Люди приехали со всего мира, им понравилась наша страна. Это показало её в новом свете. Это было замечательное мероприятие, рад, что оно вам понравилось», — приводит слова Трампа журналист Ник Сортор.

Чемпионат мира — 2026 завершился победой сборной Испании, которая в финальном матче в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Ферран Торрес, отличившийся на 106-й минуте. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Англии, победившая Францию в матче за третье место.