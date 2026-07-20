ФИФА признала Нидерланды самой дисциплинированной командой ЧМ-2026

Дата публикации: 20-07-2026 18:06

Сборная Нидерландов стала обладателем награды FIFA Fair Play Award по итогам чемпионата мира — 2026. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), отметив образцовое поведение команды на протяжении всего турнира.

Несмотря на то что нидерландцы не сумели пройти далеко по сетке плей-офф, именно их признали самой дисциплинированной сборной мирового первенства. За четыре проведённых матча футболисты сборной Нидерландов получили всего три жёлтые карточки и не заработали ни одного удаления, что стало главным аргументом при выборе лауреата.

Свой путь на чемпионате мира команда завершила на стадии 1/16 финала, где в напряжённом противостоянии уступила сборной Марокко. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались марокканские футболисты, победившие со счётом 3:2.

Награда FIFA Fair Play Award традиционно присуждается команде, которая на протяжении турнира демонстрирует высокий уровень спортивного поведения, уважение к соперникам и арбитрам, а также отличается минимальным количеством дисциплинарных санкций.

Чемпионом мира — 2026 стала сборная Испании, которая в финале в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса на 106-й минуте. Бронзовые медали турнира достались сборной Англии, победившей Францию в одном из самых результативных матчей чемпионата мира — 6:4.