В «Спартаке» потребовали разобраться с действиями Барриоса после Суперкубка

Дата публикации: 20-07-2026 18:09

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал поведение полузащитника и капитана «Зенита» Вильмара Барриоса после матча за Суперкубок России, в котором петербургская команда одержала победу в серии пенальти.

После окончания встречи, завершившейся со счётом 1:1 в основное время и 4:2 в пользу «Зенита» в серии одиннадцатиметровых ударов, между футболистами произошла массовая потасовка. По словам Кахигао, Барриос в ходе конфликта схватил одного из игроков «Спартака» за шею, а затем спровоцировал дальнейшее развитие инцидента.

«Барриос — хороший футболист. Но нет никакой необходимости вести себя подобным образом. У РФС есть видео и фото того, как Барриос хватает нашего игрока за шею. Есть изображения увечий, которые были нанесены. Пусть вынесут справедливое решение.

В конце концов, это капитан их команды, который зачем-то бежит к нашей скамейке после серии пенальти и провоцирует всю команду. Посмотрим, какое решение будет принято. Все данные есть», — заявил Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Представитель московского клуба подчеркнул, что Российский футбольный союз располагает всеми необходимыми видеозаписями и фотоматериалами, которые позволят объективно оценить произошедшее. По мнению Кахигао, дисциплинарные органы должны принять справедливое решение после изучения всех обстоятельств инцидента.

Напомним, обладателем Суперкубка России стал «Зенит», который после ничьей в основное время оказался сильнее «Спартака» в серии пенальти, завоевав первый трофей нового сезона.