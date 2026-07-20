Кахигао объяснил, почему «Спартак» не ушёл с поля в матче с «Зенитом»

Дата публикации: 20-07-2026 18:12

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал события матча за Суперкубок России против «Зенита» и объяснил, почему красно-белые не стали покидать поле после спорного решения главного арбитра Евгения Буланова.

По словам функционера, независимо от обстоятельств команда обязана доигрывать матч до конца и проявлять уважение к футболу, сопернику и собственным болельщикам. При этом Кахигао дал понять, что в клубе остаются недовольны работой судейской бригады и не намерены игнорировать эту проблему.

«Никогда не поддержу команду, которая уходит с поля в знак протеста. Это не по-футбольному. Неважно, что происходит. Мы — «Спартак», мы должны биться до конца при любых обстоятельствах. Если кто-то думает иначе, что ж…

Если РФС, судьи и ребята на VAR не хотят нас уважать, это тоже их выбор. Но мы должны своим примером показывать, что уважаем игру и болельщиков. Должны показывать свой класс. Таково моё мнение. При этом не хотим замалчивать проблему, потому и обсуждаем её сейчас», — заявил Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Руководитель «Спартака» подчеркнул, что клуб намерен добиваться объективной оценки спорных эпизодов, однако считает недопустимым выражать протест посредством ухода с поля. По его мнению, такие действия противоречат принципам честной игры и не соответствуют статусу московского клуба.

Напомним, матч за Суперкубок России завершился вничью 1:1 в основное время. В серии пенальти точнее оказался «Зенит», одержавший победу со счётом 4:2 и завоевав первый трофей нового сезона.