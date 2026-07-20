«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 18-летнего таланта из «Тоттенхэма»

Дата публикации: 20-07-2026 18:14

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с английским вингером Тайненом Томпсоном. 18-летний футболист продолжит карьеру на «Олд Траффорд», перейдя из системы лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

Томпсон считается одним из самых перспективных молодых игроков Англии. В минувшем сезоне он выступал за команды «Тоттенхэма» до 18 и до 21 года, где продемонстрировал впечатляющую результативность. За сезон молодой вингер записал на свой счёт 13 забитых мячей и шесть голевых передач, а в Юношеской лиге УЕФА отличился семью голами в семи матчах.

Уверенная игра позволила футболисту регулярно тренироваться с основной командой «шпор» и получить возможность дебютировать на взрослом уровне. Теперь талантливый англичанин продолжит развитие уже в составе «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Standard Сэма Табюто, общая стоимость сделки может составить 8 млн фунтов стерлингов (около 9,4 млн евро). Половину этой суммы — 4 млн фунтов — «красные дьяволы» выплатят сразу, тогда как оставшиеся 4 млн будут зависеть от выполнения различных бонусных условий. Кроме того, «Тоттенхэм» сохранил за собой право на 20 процентов от суммы возможной будущей продажи футболиста.

В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что Томпсон сможет со временем закрепиться в первой команде и стать одним из ключевых игроков клуба. По итогам прошлого сезона манкунианцы заняли третье место в английской Премьер-лиге, набрав 71 очко в 38 матчах, и продолжают активно укреплять состав перед новым сезоном.