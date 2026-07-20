Жоао Гомес перешёл из «Вулверхэмптона» в «Астон Виллу»

Дата публикации: 20-07-2026 18:17

«Астон Вилла» официально объявила о переходе полузащитника Жоао Гомеса, ранее выступавшего за «Вулверхэмптон». Бирмингемский клуб усилил центральную линию одним из ключевых игроков «волков» в рамках летней трансферной кампании.

По информации британских СМИ, общая стоимость сделки составила 38 миллионов фунтов стерлингов (около 44,8 миллиона евро). Из этой суммы 34 миллиона фунтов (примерно 40 миллионов евро) «Астон Вилла» выплатит сразу, а ещё 4 миллиона фунтов (около 4,7 миллиона евро) предусмотрены в качестве бонусов, зависящих от выполнения определённых условий.

Минувший сезон стал для бразильского полузащитника насыщенным. Во всех турнирах Жоао Гомес провёл 41 матч, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Благодаря стабильным выступлениям он закрепился в числе ведущих игроков «Вулверхэмптона» и привлёк внимание клубов, претендующих на высокие места в Премьер-лиге.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 40 миллионов евро, что сопоставимо с суммой, которую «Астон Вилла» согласилась заплатить за трансфер.

Бирмингемский клуб продолжает усиливать состав после успешного сезона-2025/2026. По итогам чемпионата Англии команда финишировала на четвёртом месте, набрав 65 очков в 38 матчах, и получила право выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Руководство рассчитывает, что переход Жоао Гомеса поможет команде сохранить высокий уровень игры и успешно выступить сразу в нескольких турнирах.