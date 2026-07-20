Стало известно, где сборная Украины проведёт домашние матчи Лиги наций

Дата публикации: 20-07-2026 18:20

Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Свои встречи национальная команда проведёт в словацкой Трнаве, где будет принимать соперников на стадионе Антона Малатинского, вмещающем чуть более 19 тысяч зрителей.

По итогам жеребьёвки украинская команда выступит в группе 2 дивизиона B, где её соперниками станут сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Матчи группового этапа состоятся с 24 сентября по 17 ноября 2026 года, а игры плей-офф запланированы на март и июнь 2027 года.

Домашние встречи Украина проведёт в рамках третьего и четвёртого туров. 2 октября команда встретится со сборной Северной Ирландии, а 5 октября сыграет против Венгрии. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Старт турнира для подопечных украинской сборной пройдёт на выезде. 25 сентября украинцы сыграют с Венгрией, а 28 сентября встретятся с Грузией. Завершится групповой этап в ноябре: 14 ноября Украина проведёт гостевой матч против Северной Ирландии, а 17 ноября примет Грузию.

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций-2026/27:

- 25 сентября — Венгрия — Украина;

- 28 сентября — Грузия — Украина;

- 2 октября — Украина — Северная Ирландия (Трнава, Словакия);

- 5 октября — Украина — Венгрия (Трнава, Словакия);

- 14 ноября — Северная Ирландия — Украина;

- 17 ноября — Украина — Грузия.

Сборная Украины постарается занять первое место в группе, чтобы побороться за повышение в дивизион A Лиги наций, где выступают сильнейшие национальные команды Европы.







