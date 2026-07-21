«Фиорентина» усилила состав хавбеком сборной Кот-д'Ивуара

Дата публикации: 21-07-2026 01:31

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о подписании полузащитника сборной Кот-д'Ивуара Криста Инао Улаи. 20-летний футболист продолжит карьеру во Флоренции после перехода из турецкого «Трабзонспора».

После оформления сделки молодой хавбек признался, что считает переход в клуб Серии А важным этапом своей карьеры и возможностью сделать очередной шаг вперёд в профессиональном развитии.

«Очень рад, что присоединился к этому легендарному итальянскому клубу. Очень горжусь тем, что буду играть за «Фиорентину». Переход в такой топовый клуб доказывает, что я продолжаю расти как игрок. Это награда за всю ту упорную работу, которую я проделал за эти годы», — приводит слова Улаи официальный сайт «Фиорентины».

По информации СМИ, сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Для «Трабзонспора» эта сделка стала весьма выгодной: всего год назад турецкий клуб приобрёл ивуарийца у французской «Бастии» примерно за 9,6 миллиона евро, а теперь продал его почти втрое дороже.

Несмотря на молодой возраст, Улаи уже успел привлечь внимание своей стабильной игрой и получил вызов в национальную сборную Кот-д'Ивуара. Во Флоренции рассчитывают, что полузащитник быстро адаптируется к требованиям итальянского футбола и станет важной частью команды в ближайшие сезоны.

Подписание Криста Инао Улаи стало очередным шагом «Фиорентины» по усилению состава перед новым сезоном. Руководство клуба продолжает делать ставку на перспективных молодых игроков, способных не только усилить команду уже сейчас, но и значительно вырасти в цене в будущем.