«Челси» оформил переход Моргана Роджерса за £117 млн

Дата публикации: 21-07-2026 01:33

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс стал игроком «Челси». Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, английский футболист уже подписал контракт с лондонским клубом, а трансфер полностью согласован между сторонами.

По информации источника, соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано на шесть лет. Кроме того, в договор включена опция, позволяющая «Челси» продлить сотрудничество ещё на один сезон.

Лондонский клуб заплатит за Роджерса 117 миллионов фунтов стерлингов (около 137 миллионов евро). Сообщается, что эта сумма является фиксированной и не предусматривает дополнительных бонусных выплат. Таким образом, трансфер станет одним из самых дорогих в истории английского футбола.

Минувший сезон стал для Роджерса лучшим в карьере. Во всех турнирах полузащитник провёл 55 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 12 результативных передач, став одним из лидеров «Астон Виллы». Его уверенная игра помогла бирмингемскому клубу успешно выступить в сезоне и обеспечила футболисту интерес со стороны ведущих европейских команд.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Роджерса оценивается в 90 миллионов евро, однако «Челси» оказался готов значительно превысить эту сумму, чтобы выиграть борьбу за одного из самых перспективных английских игроков.

Ожидается, что Морган Роджерс станет одним из ключевых элементов обновлённого состава «синих», которые продолжают активно усиливаться перед стартом нового сезона и рассчитывают вновь побороться за самые престижные трофеи в Англии и Европе.