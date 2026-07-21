«Краснодар» предложил €3 млн за вингера «Нанта» Бенхаттаба

Дата публикации: 21-07-2026 01:35

«Краснодар» продолжает работу на трансферном рынке и намерен усилить линию атаки. По информации Footmercato, российский клуб уже направил французскому «Нанту» официальное предложение о покупке правого вингера Яссина Бенхаттаба.

Сообщается, что «быки» готовы заплатить за 23-летнего футболиста 3 миллиона евро. Источник отмечает, что в краснодарском клубе настроены оптимистично и рассчитывают завершить сделку в ближайшее время. Контракт Бенхаттаба с «Нантом» действует до лета 2028 года, поэтому окончательное решение остаётся за французской стороной.

Прошлый сезон нельзя назвать самым успешным для вингера. В составе «Нанта» он принял участие в 10 матчах Лиги 1, однако не смог отметиться ни голами, ни результативными передачами. Во второй половине сезона Бенхаттаб отправился в аренду в «Реймс», где сумел проявить себя заметно лучше.

За новый клуб француз провёл 13 встреч, записав на свой счёт один забитый мяч и две голевые передачи, что позволило ему вновь привлечь внимание потенциальных покупателей.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Яссина Бенхаттаба составляет 2 миллиона евро, однако «Краснодар» готов предложить сумму выше оценки сервиса, чтобы ускорить переговоры и получить преимущество в борьбе за игрока.

Если трансфер состоится, Бенхаттаб станет очередным усилением команды, которая продолжает формировать состав перед новым сезоном и рассчитывает сохранить лидирующие позиции в чемпионате России, а также успешно выступить на международной арене.