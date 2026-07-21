Лотар Маттеус исключил переход Майкла Олисе в «Реал»

Дата публикации: 21-07-2026 01:37

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о будущем нападающего «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе, которого в последнее время связывают с возможным переходом в мадридский «Реал».

По словам легендарного немецкого футболиста, интерес со стороны испанского гранда вполне объясним, поскольку практически каждый игрок мечтает однажды выступить за «Реал». Однако Маттеус убеждён, что мюнхенский клуб не намерен расставаться с одним из своих лидеров и не станет даже рассматривать подобные предложения.

«Я вполне понимаю желание играть за «Реал» Мадрид. Каждый игрок в какой-то момент хочет выступать за эту команду. Но «Бавария» вообще не станет вести никаких переговоров. Они просто посмеются над заголовками. Я оцениваю вероятность того, что Олисе сыграет за «Реал» в следующем сезоне, практически как нулевую. Думаю, «Бавария» продлит с ним контракт и повысит зарплату», — приводит слова Маттеуса Bild.

Маттеус считает, что руководство «Баварии» сделает всё возможное, чтобы сохранить французского футболиста в команде. По его мнению, лучшим решением станет новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями, которое окончательно снимет вопросы о будущем Олисе.

В последние месяцы имя Майкла Олисе регулярно появляется в трансферных слухах, однако в самой «Баварии» неоднократно подчёркивали, что рассматривают француза как одного из ключевых игроков проекта. Поэтому вероятность его ухода уже этим летом, по мнению Маттеуса, остаётся минимальной.