Симоне Индзаги хочет пригласить Бастони в «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 21-07-2026 01:39

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони может сменить клуб в нынешнее летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, серьёзный интерес к игроку сборной Италии проявляет саудовский «Аль-Хиляль».

По информации источника, инициатором возможного перехода является главный тренер команды Симоне Индзаги, который прекрасно знаком с возможностями Бастони по совместной работе в миланском клубе. Именно итальянский специалист хотел бы видеть 27-летнего защитника в составе своей новой команды.

При этом официальных переговоров между клубами пока не началось. «Аль-Хиляль» ещё не направил «Интеру» официальное предложение, а вопрос потенциального трансфера находится на стадии предварительного изучения.

Дополнительной сложностью для саудовского клуба остаётся лимит на иностранных футболистов. Прежде чем зарегистрировать Бастони, «Аль-Хилялю» необходимо освободить место в заявке, расставшись с одним из нынешних легионеров. Только после этого клуб сможет перейти к активной фазе переговоров.

Стоит отметить, что интерес к защитнику проявляют не только в Саудовской Аравии. Ранее в СМИ появлялась информация, что за ситуацией вокруг Бастони внимательно следит «Барселона», которая также рассматривает возможность усиления обороны итальянским футболистом.

Алессандро Бастони на протяжении нескольких сезонов остаётся одним из ключевых игроков «Интера» и сборной Италии, поэтому потенциальный уход защитника может стать одной из самых громких трансферных сделок нынешнего лета.