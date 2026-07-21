Кака призвал полностью изменить бразильский футбол после провала на ЧМ-2026

Дата публикации: 21-07-2026 10:54

Бывший лидер сборной Бразилии Кака считает, что национальному футболу необходима масштабная перестройка после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года. По его мнению, точечные изменения уже не способны исправить ситуацию — стране нужен долгосрочный проект, который охватит все уровни подготовки игроков.

Экс-полузащитник подчеркнул, что ответственность за реформы должна взять на себя Бразильская конфедерация футбола. Он убеждён, что федерации необходимо объединить усилия с клубами и выстроить единую систему развития, начиная с детско-юношеского футбола и заканчивая главной национальной командой.

Кака отметил, что современные лидеры мирового футбола добиваются успехов благодаря многолетнему планированию, а не отдельным удачным поколениям игроков. В качестве примеров он привёл Марокко, Францию и Испанию.

По словам бывшего футболиста, марокканская сборная стала результатом проекта, который последовательно развивался на протяжении многих лет. Он обратил внимание на тесную связь между молодёжными командами и первой сборной, а также на преемственность тренерского штаба. Несмотря на поражение от Франции на нынешнем чемпионате мира, Марокко вновь подтвердило высокий уровень своей системы подготовки, после того как ранее добралось до полуфинала мирового первенства.

Отдельно Кака выделил опыт Испании. Он напомнил, что многие футболисты, представлявшие страну на Олимпийских играх против Бразилии, сегодня являются игроками основной сборной и помогли национальной команде добиться победы на чемпионате мира. Именно такая преемственность, по мнению легендарного бразильца, должна стать ориентиром для развития футбола в его стране.

«Нам необходимо провести глубокий анализ и отказаться от краткосрочных решений. Только долгосрочная стратегия позволит Бразилии снова бороться за титулы на крупнейших международных турнирах», — приводит слова Кака Goal.com.

Напомним, сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года уже на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии. Этот результат стал одним из главных разочарований турнира и вновь поднял вопрос о необходимости реформирования всей системы подготовки игроков в стране.