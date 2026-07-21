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Трамп исчез с официальной фотографии сборной Испании после победы на ЧМ-2026

Дата публикации: 21-07-2026 10:59

 

Официальная фотография сборной Испании после победы на чемпионате мира 2026 года стала предметом активного обсуждения в СМИ и социальных сетях. Как сообщает The Telegraph, на опубликованном ФИФА снимке отсутствует президент США Дональд Трамп, хотя во время церемонии награждения он находился рядом с новоиспечёнными чемпионами мира.

По данным источника, после вручения золотых медалей и Кубка мира американский лидер ненадолго остался на сцене вместе с футболистами, пока команда праздновала исторический успех. Однако впоследствии ФИФА и официальные аккаунты турнира разместили фотографию, на которой Трамп отсутствует. Отмечается, что изображение было кадрировано таким образом, чтобы в кадре остались только игроки сборной Испании и завоёванный трофей.

Внимание к этому эпизоду усилилось ещё и потому, что во время церемонии награждения болельщики на стадионе встретили свистом как Дональда Трампа, так и президента ФИФА Джанни Инфантино, когда они появились на поле перед вручением медалей.

Помимо главы США и президента ФИФА, в церемонии приняли участие президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо и премьер-министр Канады Марк Карни. Все три страны совместно принимали чемпионат мира 2026 года.

Напомним, сборная Испании стала победителем мирового первенства, обыграв в финале действующих чемпионов мира — Аргентину. Встреча завершилась победой команды Луиса де ла Фуэнте со счётом 1:0 после дополнительного времени, а автором «золотого» гола стал вышедший на замену Ферран Торрес.

Публикация официальной фотографии без Дональда Трампа вызвала широкий общественный резонанс, а пользователи социальных сетей уже начали активно обсуждать причины такого решения ФИФА. Официальных комментариев по поводу кадрирования снимка со стороны международной федерации пока не последовало.

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