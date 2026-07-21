Не Месси и не Ямаль: ФИФА определила лучшего игрока в атаке на ЧМ-2026

Дата публикации: 21-07-2026 11:02

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала статистический рейтинг лучших игроков чемпионата мира 2026 года, оценив выступления футболистов по специальной аналитической системе. При составлении списка учитывались действия каждого полевого игрока в трёх ключевых компонентах игры: атаке, создании голевых моментов и обороне.

Лучшим футболистом турнира по эффективности в атаке был признан нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. За своё выступление француз получил оценку 9,12 балла, став лидером рейтинга. На мировом первенстве форвард провёл восемь матчей, забил десять мячей и завоевал звание лучшего бомбардира чемпионата.

Вторую строчку занял полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Хавбек отметился семью голами в восьми встречах и получил итоговую оценку 8,29. Замкнул первую тройку капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» завершил турнир с восемью забитыми мячами в восьми матчах, заработав 8,06 балла.

Рейтинг ФИФА основан исключительно на статистических показателях, отражающих вклад футболистов в игру без учёта итогов голосований экспертов или болельщиков. Такой подход позволяет объективно сравнить эффективность игроков на протяжении всего турнира.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. Турнир стал историческим благодаря новому формату: впервые в финальной стадии приняли участие 48 национальных сборных, а количество матчей увеличилось до 104.

По итогам мирового первенства титул чемпиона завоевала сборная Испании, победившая в финале Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время. Несмотря на триумф испанцев, именно Килиан Мбаппе оказался самым ярким атакующим футболистом турнира по версии ФИФА, подтвердив свой статус одного из лучших игроков современного футбола.