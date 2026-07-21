Громкий скандал в Турции: под следствием оказались 19 футбольных функционеров

Дата публикации: 21-07-2026 11:05

Турецкий футбол оказался в центре масштабного расследования, связанного с возможными нарушениями правил о спортивных ставках. Прокуратура Стамбула начала крупную операцию, фигурантами которой стали сразу 19 руководителей клубов, входящих в структуру Турецкой футбольной федерации (TFF).

По информации, опубликованной министром юстиции Турции Акыном Гюрлеком, следствие считает, что подозреваемые в разные годы делали ставки на футбольные матчи, включая встречи с участием клубов, в которых занимали руководящие должности.

Для расследования правоохранительные органы проанализировали данные государственной букмекерской системы IDDAA за период с 2020 по 2026 год. Следователи сопоставили историю ставок с периодами работы функционеров в клубах и пришли к выводу, что подозреваемые заключали пари не только на победы своих команд, но и на результаты матчей соперников, тоталы, а также индивидуальные показатели футболистов.

Самое большое количество ставок, согласно материалам дела, было зафиксировано у представителя «Бешикташа» Толги Кыргыза — следствие насчитало 1488 пари. Следом расположились ещё один функционер «Бешикташа» Керем Гюрель (996 ставок), Авни Акдемир из «Эрзурумспора» (218), Юнсал Яманер из «Бандырмаспора» (144) и Саваш Татиль, представляющий «Аданаспор» (124).

В рамках расследования были изучены сведения сразу с нескольких онлайн-площадок, сотрудничающих с государственным оператором IDDAA. В перечень вошли сервисы Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Bilyoner и Birebin. Кроме того, прокуратура запросила финансовые материалы у Совета по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), чтобы проверить движение денежных средств подозреваемых.

Операция прошла одновременно в десяти провинциях страны. Сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков и задержаний, однако, по данным следствия, двое фигурантов в настоящее время находятся за пределами Турции, что осложняет проведение процессуальных действий.

Расследование продолжается, а турецкие власти намерены установить все обстоятельства возможного нарушения законодательства. Если подозрения подтвердятся, дело может стать одним из самых громких коррупционных и дисциплинарных скандалов в истории современного турецкого футбола, поскольку оно затрагивает представителей сразу нескольких профессиональных клубов.