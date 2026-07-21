В Турции раскрыли новые детали переговоров «Бешикташа» по трансферу Мохамеда Салаха

Дата публикации: 21-07-2026 11:09

«Бешикташ» сохраняет уверенность в успешном завершении переговоров по переходу нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха. По информации Sporx со ссылкой на Sabah, стамбульский клуб рассчитывает оформить трансфер в самые ближайшие сроки, несмотря на возникшие в ходе переговоров сложности.

Сообщается, что стороны уже достигли принципиального соглашения по условиям сотрудничества, однако подписание документов было отложено после того, как представители футболиста попросили пересмотреть финансовые условия сделки.

Президент «Бешикташа» Сердал Адалы, впрочем, не собирается менять позицию клуба. Руководство готово придерживаться первоначального предложения, общий объём которого составляет 12 миллионов евро, и не намерено увеличивать сумму из-за новых требований со стороны окружения египетского футболиста.

Несмотря на разногласия, переговорный процесс не прекращается. По данным источника, в течение последних дней между сторонами продолжаются активные контакты, а вероятность достижения окончательного компромисса остаётся высокой.

Ожидается, что агент игрока Рами Аббас вновь прибудет в Стамбул для очередного раунда переговоров с руководством «Бешикташа». Именно эта встреча может стать определяющей в судьбе одного из самых громких трансферов нынешнего лета.

Дополнительным фактором в пользу переезда считается позиция семьи футболиста. По информации турецких СМИ, супруга Салаха положительно относится к возможному переезду в Стамбул и поддерживает вариант продолжения карьеры в чемпионате Турции.

При этом сам Мохамед Салах, как утверждается, уже согласовал личные условия будущего контракта. Главным препятствием остаются финансовые запросы представителей игрока. Если агентская сторона согласится вернуться к ранее согласованным параметрам, переход будет оформлен без дополнительных задержек.

В «Бешикташе» рассчитывают закрыть сделку не позднее завтрашнего дня. Такой график позволит официально представить египетскую звезду болельщикам уже в четверг на стадионе «Тюпраш» перед домашним матчем команды против датского «Мидтьюлланна».

Напомним, Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года после перехода из «Ромы» за 42 миллиона евро. На чемпионате мира 2026 года лидер сборной Египта принял участие в матчах национальной команды, записав на свой счёт один забитый мяч и две голевые передачи.